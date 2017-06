"Zirə"nin Avroliqanın 1-ci təsnifat mərhələsindəki rəqibi "Differdanj" bu gecə Bakıda olacaq. Fanat.Az xəbər verir ki, öncə Türkiyəyə uçacaq "cırtdanlar" İstanbul - Bakı reysiylə paytaxtımıza təşrif buyuracaq.

Lüksemburq təmsilçisini gətirən təyyarə 00:55-də Bakıya enəcək. Paskal Karzaniqanın komandası "Boulevard Hotel"də məskunlaşacaq.

Karzaniqa yetirmələrini oyunun keçiriləcəyi "Dalğa Arena"da sabah 19:30-da məşqə çıxaracaq.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.