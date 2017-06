Qadın həbsxanasında biabırçılıq - FOTO

Həbsxanada edilən əxlaqsızlıqla bağlı polis araşdırmalara başlayıb.

Milli.Az Britaniya mediasına istinadla bildirir ki, qadın həbsxanalarının birində məhkumla qapıda dayanan qadın nəzarətçi sevişiblər.

Onlardan birinin 29, digərinin isə 21 yaşı var. Sidnii Offord adlı məhkum iddia edir ki, Faron Selveg adlı nəzarətçi həbsxana qaydalarını pozaraq onunla gizli görüşüb və onlar bir neçə dəfə sevişiblər.

Lezbian qadınlarla bağlı araşdırma aparılır. Nəzarətçinin də həbsi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Faronun sevgilisi də var.

