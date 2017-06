"Qəbələ"dən ayrılan Sergey Zenyovun yeni klubu bəllidi. Fanat.Az xəbər verir ki, eston hücumçu Polşa çempionatında top qovacaq.

O, elita təmsilçisi "Krakovia"nın şərəfini qoruyacaq.



