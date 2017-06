Bakıda "Qarşılıqlı cazibə" adlı fotosərgi təşkil ediləcək.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, açılışı iyunun 30-da "Art Tower" qalereyasında olacaq sərgidə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekutanın oğlu Metyu Sekutanın fotoşəkilləri nümayiş olunacaq.

Sərgi iyulun 10-dək davam edəcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.