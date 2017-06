ABŞ rəhbərlik etdiyi koalisiyası tərəfindən Suriyanın Al-Mayadin əyalətinə endirilən aviahücum nəticəsində 62 mülki vətəndaş ölüb.

Publika.az "İndependent"ə istinadən xəbər verir ki, koalisiya terror qruplaşmasının üzvləri tərəfindən həbsxana kimi istifadə edilən binaya aviazərbələr endirib.

Ölənlərin sayının artacağı gözlənilir.

Könül Cəfərli

