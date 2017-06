TAP-ın rəhbəri dəyişdi

TAP konsorsiumunun (Trans Adriatic Pipeline AG, TAP) rəhbərliyinə yeni təyinat olub.

Konsorsiumdan "APA-Economics"ə daxil olan məlumata görə, Luka Skieppati TAP-ın baş icraçı direktor, Uolter Peeraer isə prezident postuna təyin ediliblər. Hər iki şəxs vəzifələrinin icrasına iyunun 27-dən etibarən başlayır.

Qeyd edək ki, L. Skieppati Yan Bredşounu əvəzləyib.

L. Skieppati TAP-a 1991-ci ildən çalışdığı İtaliyanın "Snam" şirkətindən qoşulub.

U. Peeraerin sonuncu iş yeri isə Belçikanın "Fluxys" şirkəti olub. Mütəxəssis şirkətin İdarə Heyətinin üzvü və icraçı direktoru kimi fəaliyyət göstərib.

