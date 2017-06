Azarkeşlər İtaliyanın köklü klubunu satdırır - NECƏ?

“Fiorentina” satışa çıxarılıb. Fanat.Az xəbər verir ki, İtaliyanın klubunun rəhbərliyi ilə azarkeşlərlə yaşanan gərginlikdən çıxış yolunu bunda görüb.

Florensiya təmsilçisinin fanatları klubun sahibləri olan Della Valle qardaşlarını transferlərə az vəsait ayırmaqda və işlərinin öhdəsindən gəlməməkdə suçlayır. Tərəfdarların təpkisindən yorulan qardaşlar Florensiya təmsilçisinin rəsmi saytında bu məlumatın yerləşdirilməsini uyğun sayıb: “Azarkeşlərin narazılığı üzündən Fiorentina”nın sahibləri klubu düzgün idarə edəcəyinə inanan biznezmenlərlə görüşməyə hazırdı”.

Fanat.Az

