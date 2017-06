Türkiyənin tanınmış iş adamı Əli Ağaoğlu ölümdən dönüb.



Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Bodrumda dincələn iş adamı "jet ski" ilə dənizə açılıb. Lakin Ağaoğlu əks dalğaya girərək manevr etmək istəsə də, nəzarəti itirib.

2 qabırğası qırılan iş adamı helikopterlə İstanbula aparılıb. Əli Ağaoğlunun bir həftə dincəlməli olduğu deyilib.

Milli.Az

