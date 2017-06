Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli Həcc ziyarətindən qayıdıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni Məkkəyə ilk ziyarətini bacısı Sədaqətlə edib. Sənətçi ilə bacısını hava limanında atası qarşılayıb.



Mətanət bu ziyarəti çox böyük həyəcanla keçirdiyini deyib:



"O qədər göz yaşı və Allaha inamla bu ziyarəti etdim ki... İllərdir mən bunu arzulayırdım. İnşallah, davamlı olacaq".

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.