Müğənni Hadisə konsertlərinin birindən əvvəl hava limanında görünüb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cangüdənlər müğənninin fotolarını çəkmək istəyən paparassilərə mane olmağa çalışıblar. Bunu görən Hadisə onlara acıqlanaraq "Nə edirsiniz? Onlar işini görür" deyərək jurnalistləri müdafiə edib.

Müğənni açıqlama verərək bu il "Şampiyon" adlı albomunu buraxacağını deyib.

Milli.Az

