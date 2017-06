Daha öncə xəbər verdiyimiz kimi, AFFA-nın seleksiya məsələləri üzrə baş koordinatoru Riad Rəfiyev Rusiyada davam edən Konfederasiyalar Kuboku çərçivəsində dostu Kriştiano Ronaldo ilə bir araya gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, artıq ikili arasındakı görüşün videosu yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Qeyd edək ki, görüş zamanı Riad Rəfiyev Kriştiano Ronaldoya Azərbaycan millisinin yeni formasını hədiyyə edib.

