Görənləri heyrətə salan 21 yaşlı qarı - FOTOLAR

21 yaşlı Zara Hartşorn nadir ratlanan dəri xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xanım yaşının az olmasına baxmayaraq, qarıya bənzəyir.

Kiçik yaşlarından özünü göstərməyə başlayan bu xəstəlik Zaranın yaşıdları arasında birmənalı qarşılanmayıb. Deyirlər, uşaqlar qəddar olurlar. Zara müsahibələrinin birində etiraf edir ki, 10 yaşı olanda sinif yoldaşları ona “meymun” deyir, hətta döyürdülər.

21 yaşlı xanım insanların ondan yaşını soruşacağından qorxduğu üçün çox zamanını evdə keçirir. "Aliber dermotolizi" adlanan bu patologiya dərini vaxtından tez qocaldır. Dermotoliz irsi xəstəlikdir və Zara bu xəstəliyin ona anasından keçdiyini bildirir.

Hazırda Zara həkimlərin nəzarətindədir. Mütəxəssislər ona dərisinin elastikliyini qaytarmaq üçün tibbi müdaxilə etməyin yollarını axtarırlar. 5 il öncə ABŞ-da anası ilə birgə plastik əməliyyat olunan Zaranın üz dərisi bir neçə ay sonra yenidən öz vəziyyətinə qayıdıb.

“Əməliyyatdan sonra həyatımda ilk dəfə özümü xoşbəxt hiss etmişdim. Təəssüf ki, bu uzun sürmədi” - deyən Zara bu gün də ümidini itirmək istəmir.

Leyla Sarabi

