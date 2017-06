Bu 3 sadə komponentdən hazırlanan eliksir möcüzələr törədir

Son aylar arterial təzyiqim yüksəlir və məni tez-tez narahat edirdi. Mən karidoloqun qəbulunda oldum və həkim məni yoxladıqdan sonra arterial təzyiqin məndə patoloji əlamətlərin əmələ gətirdiyini söylədi. Kardioloq mənə arterial təzyiqi aşağı salmaq üçün qədim reseptlərdən birini verdi və bu qədim alman reseptinin çox effektli olduğunu qeyd elədi. Mən həkimin dediyinə əməl elədin və qısa bir zamanda patoloji əlamətlər aradan qalxdı. Mən indi alternativ tibbin effektliyinə əmin oldum və buna görə də resepti sizinlə bölüşmək istyirəm.

Zəncəfil, limon və sarımsaq qarışımı

Reseptin vətəni Almaniyadır. Eliksir yuxarıda adları qeyd edilən 3 qarışımdan ibarətdir. Qarışımda istifadə edilən hər bir komponentin orqanizm üçün ayrı-ayrılıqda faydası çox böyükdür.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, sarımsağın tərkibi antibakterial, antiseptik və virusəleyhinə maddələrlə zəngindir. Onun tərkibi mikroelementlərlə (natrium, kalium, kalsium, sink, fosfor və s.)zəngindir. Bundan başqa sarımsaq C, B6, marqanes və liflərlə zəngindir.

Zəncəfil həzm sistemi problenlərindən əziyyət çəkən adamlar üçün də əla müalicə vasitəsidir. Zəncəfil oz tərkibinə görə sağlamlıq üçün ən effektli bitkilərdən hesab edilir. Zəncəfil orqanimin detoksikasiya olunmasında, müqavimətinin artmasında rolu böyükdür. Zəncəfil orqanizmi xərcəng hüceyrələrinə qarşı qoruyur.

Limon vitamin C deposudur. Bu meyvə orqanizmin turşuluğunu normallaşdırır, qaraciyəri təmizləyir, qanı duruldur, immun sistemi yüksəldir və mübadilə prosesini sürətləndirir.

Üç bitkinin qarışımından hazırlanan eliksir isə arteriya damarlarını təmizləyir və arterial təzyiqi aşağı salır. Eliksiri hazırlamaq üçün bitkiləri aşağıdakı qaydada qarışdırmaq lazımdır.

Lazım olanlar:

* 4 qabıqlı limon

* 4 baş sarımsaq

* 2 xörək qaşığı üyüdülmüş zəncəfil

* 2 stəkan su

Hazırlanması:

Limon və zəncəfil yuyulur, hər ikisi dilimlənir. Sarımsaq təmizlənir və bütün meyvələr blenderdə eyni tərkibli maddə halına gələnə qədər üyüdülür. Qarışım şüşə qaba tökülür, üzərinə su əlavə edilib qaynadılır. Qarışım qaynayana qədər qarışdırılır. Əldə edilən eliksir şüşə qaba qoyulur və soyuducuda saxlanılır. Yuxarıda qeyd edilən qaydada hazırlanan eliksirdən hər səhər yeməyə 2 saat qalmış acqarına içilir. Müalicə 3 həftə davam etdirilir.

Bu eliksir arteriya damarlarını təmizləyir, arterial təzyiqi stabilləşdirir, immuniteti yüksəldir, orqanizmin ümumi vəziyyətini yaxşılaşdırır.

