Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən "Pew" araşdırma şirkəti dünyanın müxtəlif 37 ölkəsində ümumilikdə 40 min insanla görüşüb və onlar arasında, Donald Trampın prezident seçilməsinin ABŞ-ın beynəlxalq arenadakı imicinə necə təsir etdiyi barədə sorğu keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sorğuda iştirak edənlərin 78%-i ABŞ-ın imicinin gündən-günə aşağı düşdüyünü qeyd edib.

Qeyd edək ki, sabiq prezident Barak Obamanın dövründə anketə qoşulanların 36%-i ABŞ-ın doğru yolu izləmədiyini bildirmişdi.

