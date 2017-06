Qarnımız niyə böyüyür?

Piy toxuması bizim həyat mexnizmimiz üçün vacib sayılan amillərdəndir. Piy toxuması bizim soyuq havalarda isinməmizə səbəb olur. Buna görə də onun orqanizmdə müəyyən miqdarda olması normal sayılır. Piy toxumasının normadan artıq yığılması orqanizm üçün normal hesab edilmir. Bəs piy toxumasının normadan artıq toplanmasının mexanizmi nədən ibarətdir?

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, bu karbohidratların və şəkərin həddindən çox qəbul edilməsi ilə əlaqədardır. Bizim orqanizmimizdə karbohidratların depolanması üçün qarın boşluğundan böyük yer yoxdur. Bu səbəbdən də artıp piy toxuması ən çox qarının ön divarında tolplanır.

60-80 qram karbohidrat əzələlərdə qlikogen şəklində saxlanılır. Eyni miqdarda qara ciyərdə də karbohidratlar qlikogenə çevrilərək yığılır. Qılikogenin miqdarı artdıqca isə orqanizmdə piy toxumasına çevrilir. 100 qram yağda 900 kalori var. Bizim orqanizmimizdə piy toxumasını qəbul edilən karbohidratlar və yağları enerjiyə çevirməməsi səbəbindən toplanır. Qəbul edilən kalorinin enerjiyə parçalanmaması piyin yığılmasına səbəb olur.

Piy toxuması dəri altında toplanır və normadan çox olduğu zaman ürək-damar xəstəliklərinin, trombozların, venaların varikoz genəlməsinin, infarktın və insultun əmələ gəlməsinə səbəb olur. Piy toxuması ən çox qarının ön divarına tərəf irəliləyərək artdığına görə ən çox qarın hissədə toplanır. Əgər insanın qarın əzələləri möhkəmdirsə, o zaman piy toxuması arxa tərəfə doğru böyüyür. Piy toxumasının böyüməməsi üçün isə orqanizmə daxil olan şəkərin, karbohidratın və un məhsullarının miqdarı azaldılmalıdır.

Milli.Az

