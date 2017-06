"Real"ın hücumçusu Mariano Dias karyerasını "Lion"da davam etdirməyə yaxındır.

Metbuat.az İspaniyanın "Marca" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, artıq tərəflər arasında razılıq əldə olunub. Transferin yaxın günlərdə ictimaiyyətə açıqlanacağı gözlənilir.

Transfer 8 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir.

