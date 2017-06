Falçılar cinlər vasitəsilə cadu edirlər və cinlərin mələklərin söhbətinə qulaq asaraq oğurladığı, gələcək haqqında bir həqiqətə yüz yalan qatışdıraraq çatdırdıqları bəzi xəbərləri də verə bilirlər.

Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, bunların hamısı böyük günahdır və bu yolla görülən işlərdə heç bir bərəkət olmur. Falçının yanına gedən də onunla birlikdə böyük günah qazanmış olur.

Milli.Az

