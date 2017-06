Feysbuk sosial şəbəkəsinin istifadəçilərinin sayı 2 milyarda çatıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu haqda sosial şəbəkənin banisi Mark Sukerberq öz səhifəsində yazıb.

Feysbuk sosial şəbəkənin əsası 2004-cü ilin fevralında 19 yaşlı Amerika tələbəsi Mark Sukerberq tərəfindən qoyulub. Qərargahı ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yerləşir.

Ömər

