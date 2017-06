Həzmi asanlaşdırır, çəkini azaldır... - Kətan toxumunun 8 FAYDASI

Bir nömrəli lignan qaynağı olan kətan toxumunun faydaları saymaqla bitmir. Mütəxəssislər gündə 30-40 qram kətan toxumu yeməyi məsləhət görürlər.

Milli.Az lent.az-a istinadən kətan toxumunun faydaları ilə sizi tanış edir.



Liflə zəngin, karbohidrat nisbəti aşağı



Kətan toxumunun ən əhəmiyyətli faydalarından bir də yüksək nisbətdə müsilaj tərkibli olmasıdır. Müsilaj suda həll olunan və bağırsaq yolu üçün olduqca faydalı lifdir. Müsilaj sayəsində qidalar mədədən nazik bağırsağa sürətlə keçə bilmir. Bu da qida qatılığını artırır. Eyni zamanda kətan toxumunda olan həlledilən və həlledilməyən liflər sütun detoksifikasiyasını və yağların əriməsini dəstəkləyir; şirniyyat istəyini azaldır. Gündə ən az 30-40 qram kətan toxumu kimi lifli qidalar yeməlisiniz.



Sağlam dəri və saçlar



Sağlam dəri, saçlar və dırnaqlara sahib olmaq istəyirsinizsə, gündə 2 yemək qaşığı kətan toxumu və ya 1 yemək qaşığı kətan toxumu yağı qəbul edə bilərsiniz. Kətan toxumunda olan sağlam yağlar dəri və saçlara ehtiyacı olan yağı təmin edir. Bununla yanaşı, ehtiva etdiyi B vitamini dəri quruluğunun qarşısını alaraq çivzə, rosacea (gül xəstəliyi) və ekzema kimi xəstəliklərə yaxşı təsir edir. Kətan toxumu göz quruluğu sindromunu üçün də tövsiyə edilir. Gündə 1-2 yemək qaşığı kətan toxumu yağı qəbul edərək, dəri sağlamlığınızı dəstəkləyə bilərsiniz.



Çəkini azaldır



Aparılan araşdırmalara görə, kətan toxumu və qoz piylənmənin qarşısını alır və çəkinin azalmasına kömək olur. Kətan toxumunda olan sağlam yağlar və lif, uzun müddət tox tutaraq daha az kalori almaq imkanı verir. Həmçinin iltihabı azaldır. Çəkinizin azalmasını istəyirsinizsə, salatlarınıza, şorbalarınıza və yediyiniz istənilən qidanıza bir neçə çay qaşığı üyüdülmüş kətan toxumu qata bilərsiniz.



Xolesterolu aşağı salır



Mütəxəssislərin fikrincə, kətan toxumu yemək xolesterol səviyyəsini aşağı salır. Kətan toxumunda olan həll edilən lif, yağ və xolesterol həzm sisteminə yaxşı təsir edir.



Qluten ehtiva etmir



Qluten ehtiva edən taxılları antiiltihab kətan toxumu ilə əvəz edə bilərsiniz. Həmçinin dəniz məhsullarına allergiyanız varsa, kətan toxumu yaxşı bir Omega-3 qaynağıdır.



Antioksidant qaynağıdır



Kətan toxumu antioksidant tərkibi ilə yaşlanmanı gecikdirir, hormon tarazlığını təmin edir və sağlamlığımızı qoruyur. Antiviral və antibakterial xüsusiyyəti sayəsində nizamlı kətan toxumu yediyiniz halda soyuqdəymə və qripə daha az tutularsınız.



Həzm sağlamlığı



Kətan toxumu həzm problemlərindən əziyyət çəkənlər üçün olduqca faydalıdır. Bağırsaqlardakı iltihabı azaldır. Lif qaynağıdır. Qəbizliyin qarşısını almaq üçün 1-3 yemək qaşığı kətan toxumunu kök suyu ilə qarışdırıb içə bilərsiniz.



Menopauza simptomları



Kətan toxumunda olan lignanlar menopauza simptomları yaşayan qadınlar üçün olduqca faydalıdır. Estrogenik xüsusiyyəti olan kətan toxumu hormon müalicəsinə alternativ olaraq istifadə edilə bilərMenstruasiya nizamsızlığı yaşayanlar üçün ideal vasitədir. Kətan toxumu həmçinin sümük əriməsi riskini də azaldır. 1-2 yemək qaşığı kətan toxumunu 1 yemək qaşığı kətan toxumu yağı ilə birlikdə qarışdıraraq qəbul edə bilərsiniz.



