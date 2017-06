Britaniyada populyar TOWIE realiti-şousunun sabiq ulduzu Loren Qucer Londonda "Sixty6 Magazine"in təşkil etdiyi partiyə qatılıb.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 30 yaşlı model gecə klubuna dekolteli və mini-ətəkli geyimdə yollanmışdı.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.