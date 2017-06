İyunun 27-də Polşa Respublikasının Prezidenti Andjey Dudanın adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib.

Dövlət başçıları rəsmi ziyafətdə çıxış etdilər (AZƏRTAC).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.