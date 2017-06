Hindistanda yaşayan Şahanur Alam adlı uşağın qarnı gündən-günə böyüyür.

Metbuat.az bildirir ki, qarnı iki futbol topu böyüklüyündə olan uşağın ailəsi çarəsizdir. Belə ki, xəstəliyin müalicəsi tapılmasa, Şahanur Alam dünyasını dəyişə bilər.

Görüntüləri təqdim edirik:

