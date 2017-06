Pirə getməyin və Allahdan başqasından yardım istəməyin qadağan olunması ilk insan və peyğəmbər Adəmdən (Allahın ona salamı olsun) başlayaraq bütün peyğəmbərlərin göndərilmə məqsədi olmuşdur.

uca Allah buyurur: "Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, ona: "Məndən başqa heç bir məbud yoxdur, Mənə ibadət edin!"- deyə vəhy etməyək". (əl-Ənbiya, 25).

