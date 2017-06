Bir gecədə bağırsaq qurdlarından xilas olmaq istəyirsinizsə...

Askarid, lyamblya, lentvari, bizquyruq - bir sözlə bütün növ parazit və qurdlar asanlıqla insan orqanizminə daxil olaraq orada yaşaya bilirlər. Bu qurdlardan bəziləri insan orqanizmində bir ömür boyu paoloji əlamətlər meydana gətirməyərək yaşayırlar. Bəzi parazit və qurdlar vardır ki, onlar insaların bağırsaqlarında artıb çoxalaraq bir sıra xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Parazitlər və qurdlar bağırsaq fəaliyyətini asanlıqla korlaya və həzmin getməsini ləngidə bilirlər. Bəzi növ qurdlarda vardır ki, onlar dəri allergiyalarına səbəb olur və toksiki əlamətlərlə orqanizmi zəhərləyir.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, bağırsaqları ev şəraitində də təmizləməklə helmit xəstəliklərindən xilas olmaq mümkündür. Bunu apteklərdə satılan qurd dərmanları və ya digər alternativ vasitələrlə eləmək olur.

Bağırsaq qurdlarından xilas olmaq üçün istifadə edilən alternativ üsullardan biri də soda ilə bağırsaqların təmizlənməsidir. Son illər bu üsuldan geniş istifadə edilir və onun faydası çox böyükdür.

Sodanın parazitlərə təsiri nədən ibarətdir.

Qurdlardan xilas olmaq üçün istifadə edilən alternativ vasitələrdən söhbət getdikdə ilk ağıla gələn şey soda olur. Soda bağırsağın turşuluğunu neytrallaşdırır və daxili öd yollarını aktivləşdirir. Bu zaman bağırsaqlara ödün axını sürətlənir və ödkisəsində, axarlarında olan ödün hamısı bağırsaqlara tökülür. Öd askaridə, enterebioza, lyamblioza, stronqiloidoza, teniarinxoza öldürücü təsir edir. Bunun səbəbi isə adları çəkilən parazitlərin turşu mühitdə daha sərbəst hərəkət etməsi və böyüməsidir. Bu parazitlər ödlü mühitdə öz həyat fəaliyyətlərinin və həyatlarını itirirlər.

Soda vatitəsilə tətbiq edilən imalə etdikdə bağırsaqlar boşaldılmaqla yanaşı, bağırsaqlardakı turşu mühit də aradan qalxır. Sodalı imalə bağırsaqlardakı toksiki mühitin də aradan qalxmasına səbəb olur. Əgər bağırsaqlarda lyamblya varsa o zaman imalə ilə bərabər sodanın ağız vasitəsilə qəbul edilməsi də məsləhət görülür.

Düz bağırsaqdan soda imaləsi aşağıdakı qayda ilə aparılır:

Antiparazitaar soda imaləsi bağırsaq paraazitlərinin 70%-nin məhv olmasına səbəb olur. İmalə 3 etapla həyata keçirilir.

Birinci etapda ilıq su ilə təmizləyici imalə edilir. Bu zaman bağırsaqlar 1-2 litr su ilə təmizlənir. Bu zaman suya 1-2 xörək qaşığı duz əlavə etmək olar. Bu zaman su düz bağırsaqlardan qarın boşluğuna yeridilir və 5-10 dəqiqə su qarında saxlanılır və sonra bağırsaqlar tam boşaldılır.

İknci etapda qaynadılmış və 38-40*-yə qədər soyudulmuş 800 ml suya 1 xörək qaşığı soda əlavə edilib qarışdırılır və imalə edilir. Bu zaman soda məhlulunu yarım saat bağırsaqlarda saxlamaq lazımdır. Sonra bağırsaqlar boşldılır.

Üçüncü etapda 1-2 litr suya br qaşıq limon şirəsi sıxılır və təmizləyici imalə edilir.

Bu prosedur bağırsaqlarda olan qurdların miqdarından asılı olaraq çox və ya az aparıla bilər. Əgər bağırsaqlarda parazitlərin və ya qurdların miqdarı çoxdursa o zaman bağırsaqları bu qayda ilə gündə 8-10 dəfə təmizləmək lazımdır.

İmalə edən zaman suyun istiliyi nə qədər yüksək olarsa, imalə bir o qədər təsirli olar. Çünki, isti su bağırsaqların rahatlaşmasına və sodanın aktiv sorulmasına səbəb olur. Buna görə də suyun istiliyinə diqqət yetirmək lazımdır. İmalə edərkən suyun bağırsaqlara hansı sürətlə daxil olmasını da nəzarət altında saxamaq lazımdır.

Yuxarıda yazılanlar praktikada öz təsirini göstərmişdir. Onu ev şəraitində tətbiq eləməklə siz asanlıqla bağırsaq qurdlarınızdan xilas ola bilərsiniz.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.