Çempionlar Liqasında 2017-18 mövsümünə start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu gün birinci təsnifat mərhələsində 4 görüş keçirilib.

Oyunlarda aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

"Alaşkert" (Ermənistan) - "Santa-Koloma" (Andorra) - 1:0

"Vikinqur" (Farer adaları) - "Trepça 89" (Kosova) - 2:1

"Nyu-Sents" (Uelts) - "Europa" (Cəbbəlütariq) - 1:2

"Hibernians" (Malta) - "İnfonet Tallin" (Estoniya) - 2:0

