Almaniya kansleri Angela Merkel Berlində Xristian Partiyaları (CDU/CSU) Məclis Qrupuna bağlı Orta Ölçülü Şirkətlər Birliyinin təşkil etdiyi ziyafətə qatılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, müxtəlif şirkətlərə məxsus stendləri gəzən Merkel bir türk dönər markasının stendi önündə dayanaraq, dönər hazırlayıb.

Merkel hazırladığı dönəri yeməyi də unutmayıb.

