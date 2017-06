Dünyanın ən utancaq səyahətçisi - FOTO

Minelli Pinto adlı bir nəfər gəzməyi çox sevir. Amma onu digər səyahətçilərdən fərqləndirən maraqlı bir cəhət var.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu müəmmalı səyahətçi getdiyi yerlərdə şəkil çəkdirməkdən utanır.

O qədər utanır ki, birinə "mənim şəklimi çəkə bilərsən?" sualını verə bilmir. Bu utancaqlığına kreativlik qatan Minello gəzdiyi yerlərdə özünü təmsil edən kiçik rəsmlər çəkir.

Minelli bununla fotolara yeni bir nəfəs gətirib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Könül Cəfərli

