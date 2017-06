Bakı. 28 iyun. REPORT.AZ/ "Facebook" sosial şəbəkəsinin istifadəçiləri 2 milyard nəfərə çatıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə şəbəkənin yaradıcısı Mark Sukerberq öz profilində yazıb.

"Bu gün səhərə olan vəziyyətə görə, "Facebook" üzvlərinin sayı 2 milyard nəfərə çatıb", - deyə o qeyd edib.

Sukerberq əlavə edib ki, "bu səyahətdə onlarla bir yerdə olmağına şaddır".



