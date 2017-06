Norveçdə “Tromso” və “Sandefjord” komandaları arasında keçirilən futbol matçında qonaq komandanın oyunçusu Pau Morerin etdiyi qayda pozuntusu matça damğasını vurub.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Morer əks hücuma keçən rəqib futbolçulardan birinin formasından təxminən 3 saniyə “yapışıb” qalıb.

Qayda pozuntusundan sonra iki komandanın oyunçuları arasında qarşıdurma yaranıb. Hadisənin qəhrəmanları olan futbolçuların hər ikisi sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb.

Ömər

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.