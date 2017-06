Bakı. Trend:

İraq ordusu İŞİD terror qruplaşmasından Mosulun daha bir rayonunu azad edib.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə İraq Hərbi Qüvvələrinin mətbuat xidmətinin məlumatında deyir.

Məlumatda deyilir ki: "16-cı piyada diviziyası Mosulda əl-Maşahda rayonunu azad edib və binaların üzərində İraq bayrağı asılıb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.