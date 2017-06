"Moskva göz yaşlarına inanmır" filminin aktyorları 38 il sonra - FOTO

"Moskva göz yaşlarına inanmır" Artıq Efirə çıxdığı gündən 38 il keçsə də əfsanəyə çevrilmiş bu film öz aktuallığını itirmir. Dillər əzbəri olan "Aleksandra" mahnısı isə bu filmi milyonlara sevdirməyi bacardı. Tamaşaçı əyalətdən Moskvaya oxumağa gələn 3 rəfiqə ilə o qədər doğmalaşır ki, onlarla birgə ağlayıb, birgə sevinir.

Film "Oskar" da daxil olmaqla onlarla mükatafata layiq görülüb. Bu gün baş rol ifaçılarının bəziləri həyatda yoxdur, amma hər dəfə film efirə gedəndə o aktyorlar yenidən canlanır və gənclik illərinə geri dönür.

Milli.Az "Moska göz yaşlarına inanmır" filminin qəhrəmanlarını 35 il sonrakı şəkillərini təqdim edir.

Vera Alyontova

O həm də filmin rejissoru Vladimir Menşovun həyat yoldaşıdır.

Aleksey Batalov

Aktyor bir neçə gün öncə 88 yaşında dünyasını dəyişib.

İrina Muravyova

Yuriy Vasilyev

Raisa Rizanova

Boris Smorçkov

Aleksandr Fatyuşin

Nataliya Vavilova

Baş qəhrəmanlar birgə. (publika.az)

