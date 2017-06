Kəklikotunun inanılmaz faydaları

Milli.Az axşam.az-a istinadən kəklikotunun inanılmaz faydalarını təqdim edir:

Sakitləşdirici təsirə malikdir.

İmmuniteti artırır.

Soyuqdəymədə şorbalarda istifadə etmək yaxşı effekt verir.

Dəmləməsi ən yaxşı ağrıkəsicidir.

Revmatizmanın müalicəsinə kömək edir.

Kəklikotu yağı diş ağrısına əvəzolunmaz təsir edir.

Damaqları möhkəmləndirir.

Yaraların sağalmasına kömək edir.

Şəkər xəstəliyinə qarşı faydalıdır.

Stresi aradan qaldırır.

Yuxusuzluğu kömək edir.

Qanazlığını aradan qaldırır.

Xərçəngə qarşı faydalıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.