"Roma"dan ayrılan Françesko Tottiyə Yaponiyadan təklif gəlib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, II Liqada çempionluq uğrunda mübarizə aparan "Tokio Verdi" klubu onu heyətində görmək istəyir. Yaponiya təmsilçisi Tottiyə illik 3 milyon avroluq müqavilə təklif edir Bu barədə tanınmış dman jurnalisti Takinardi Palmieri öz tvitter hesabında yazıb. Eyni zamanda Tokio təmsilçsiinin prezidenti Hanyu Hideaki informasiyanı təsdiqləyib.

"Totti ilə maraqlanırı və danışıqlar gedir. Onun transferi bizim üçün fantastika olardı" - Hideaki qeyd edib.

Milli.Az

