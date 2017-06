Avstraliyanın cənubunda yüngülmotorlu təyyarə qəzaya uğrayıb.

Trend-in Anadolu agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 3 nəfər həlak olub.

Məlumata əsasən, qəza Maunt-Qambier şəhərinin yaxınlığında baş verib. Hazırda hadisənin səbəbləri məlum deyil. Araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.