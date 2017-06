Bakıda estetik əməliyyat zamanı ölən 22 yaşlı model Leyla Orucovanın yeni fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc qızın estetik əməliyyat etdirməsi onun həyatı bahasına başa gəlib. Modelliklə məşğul olan Leyla 22 iyun tarixində ailəsinə xəbər liposaksiya (piy sovurma) əməliyyatına girib. Əməliyyatdan sonra vəziyyəti pisləşən gənc qız iki gün sonra vəfat edib. Leylanın həkimi onun pioemboliya diaqnozundan dünyasını dəyişdiyini bildirib.

