"Bütün günü yanlarında idim".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Arif Quliyev övladları haqda "Sənətsevər" verilişində danışarkən deyib:

"Həmişə övladlarıma dəstək olmağa çalışmışam. Hər yerə yanlarında gedirdim. Amma məktəbə və ya başqa yerə də yanlarında gedə bilməzdim. Buna görə oğlumun başına belə bir iş gəldi. İndi düşünürəm ki, deyəsən onlara istədikləri həyatı yaşada bilmədim. Onlar xoşbəxt olmadı".

Dilarə Zamanova

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.