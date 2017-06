Lüksemburq klubu itkilərlə gəldi

AvroIiqanın 1-ci təsnifat mərhələsində “Zirə”nin qonağı olacaq “Differdanj” bu gecə Bakıya gəlib. Fanat.Az saytının Lüksemburq təmsilçisi ölkəmizə itkilərlə təşrif buyurub.

Belə ki, ötən mövsümdən aldığı qırmızı vərəqə hələ də qüvvədə qalan Tom Sibanelera və zədəli Qonçalo Almeyda “Zirə” ilə görüşdə iştirak etməyəcəksə, Pedro Ribeyronun hazırlıq səviyyəsi baş məşqçini qane etmədiyindən oynamayacaq.

Yannik Bastos, Cofri Franzoni və Çadli Amiri isə Bakıya gələ bilmək üçün əsl iş yerlərindən çətinliklə icazə alıb. Hətta Bastos oyun gününün əvəzinə şənbə günü işə çıxmağa da razılaşıb.

Qeyd edək ki, “Zirə” – “Differdanj” görüşü iyunun 29-da saat 21:00-da start götürəcək.

Fanat.Az

