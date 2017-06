Argentinada yayımlanan verilişlərin birində qorxulu anlar yaşanıb.

Milli.Az "Nevidyo"ya istinadla bildirir ki, "Dəmir xanım" ( İron lady ) verilişində qol güləşdirən qadınlardan birinin qolu qırılıb.

Milli.Az həmin anın görüntüsünü təqdim edir:

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.