Azərbaycanlı məşhurların nikasız övladları... - SİYAHI

Məşhurların övladları hər zaman müzakirə mövzusudur

Metbuat.az nikahsız övlad sahibi olan məşhurların siyahısını təqdim edir:

Müğənni Rəqsanə İslamayılova kiçik qızı Yağmurun atasının milət vəkili olduğunu bildirsə də, daha sonra qızının atasının kim olduğunu açıqlamayacağını deyib.



"Bir zəngimlə Moskvaya yolun bağlanar" - Rəqsanədən ismarış



Tanınmış produser Təranə Səmədova qızı Suleli nikahlı ailəsi olmadan dünyaya gətirib.

Müğənni Şəbnəm Tovuzlunun yaxın günlərdə nikahsız oğlu doğulub.



Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva da oğlunu nikahı olmayan həyat yoldaşından dünyaya gətirib.

"Pişik Günel" ləqəbli müğənni Günel Ələkbərova qızını nikhasız dünyaya gətirib.

Əməkdar artist Aygün Bəylər rəsmi nikahı olmadan övlad dünyaya gətirən məşhurdandır.

Aparıcı Aynur Talıbovanın oğlu nikasız doğulub.

Dilarə Zamanova / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.