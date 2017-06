Moskvadan Kubanın Varadero şəhərinə uçmalı olan "Azur Air" aviaşirkətinə məxsus təyyarə Domodedovo hava limanında fövqəladə eniş etməyə hazırlaşır.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu dəqiqələrdə təyyarə hava limanı üzərində dövrə vurur.

Fövqəladə enişin səbəbləri hələlik məlum deyil.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.