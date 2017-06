Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

Türkiyənin İstanbul şəhərində Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT) üzv-ölkələrinin XİN rəhbərlərinin iclası keçiriləcək.

Trend-in Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, iclas iyunun 29-u baş tutacaq.

QDİƏT XİN rəhbərlərinin 39-cu iclasında regiondakı son hadisələr müzakirə olunacaq, eləcə də iclas iştirakçıları bir sıra aktual məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.