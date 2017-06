Hadisədən "qiymət” üsyanı

"Çempion” adlı albomu ilə sevənlərin qarşısına çıxmağa hazırlaşan Hadisə Kiprdə səhnə alıb.

Publika.az xəbər verir ki, Bodrumda bacısı Açıqgözün “La Plaj” adlı çımərliyində qiymətlərin baha olmasına dair mətbuatda yazılanlara aydınlıq gətirən Hadisə “qiymətlər digər məkanlarla eynidir, sadəcə ortada Hadisə olduğu üçün mətbuat şişirdir”, deyib.

Xatırladaq ki, bu məkanda lahmacunun 35 TL, ayranın isə 25 TL-yə satıldığıni mətbuat tənqid etmişdi.

Hadisə həm də çimərliyin ona deyil, bacısına məxsus olduğunu vurğulayıb.

