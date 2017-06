Türkiyəli müğənni Simge xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni yediyi qidadan zəhərlənib. Xəstəxanaya gedən müğənnin konserti ləvğ olunub. Həkimlər hazırda Simgenin səhhətinin yaxşı olduğunu bildiriblər.

Dilarə Zamanova

