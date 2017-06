SOCAR rəhbəri Gürcüstanın baş naziri ilə görüşdü

Gürcüstanda işgüzar səfərdə olan SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev Gürcüstanın Baş naziri Georgi Kvirikaşvili ilə görüşüb.

Metbuat.az bu barədə SOCAR-ın saytına istinadən xəbər verir.

R.Abdullayev Ulu öndər Heydər Əliyevin Tbilisi şəhərindəki abidəsini ziyarət edib və abidənin qarşısına gül dəstəsi qoyub.

Görüşdə tərəfləri maraqlandıran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüşdə SOCAR-ın Sərmayələr İdarəsinin rəisi V.Əliyev və “SOCAR Energy Georgia”nın baş direktoru M.Məmmədov da iştirak ediblər.

