Tanınmış model Solmaz Allahverdiyeva ana olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızı olan model övladına İrəm adını qoyub.

Qeyd edək ki, Solmaz Allahverdiyeva keçən il Türkiyə vətəndaşı ilə ailə həyatı qurmuşdu.

Dilarə Zamanova

