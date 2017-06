“Qalatasaray” holland yarımmüdafiəçi Uesli Sneyderlə vidalaşmaq üzrədi. Fanat.Az ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, ulduz futbolçu MLS klublarından olan “Los Anceles Qalaksi”yə getmək istəyir.

Mənbə 33 yaşlı oyunçunun 2 illik müqaviləyə qol çəkəcəyini və yeni klubunda ildə 3,5 milyon dollar qazanacağını vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Sneyder 2013-cü ildə “Qalatasaray”a transfer olunub.

Fanat.Az

