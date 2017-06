Tatarıstanın Naberejnıe Çelnı şəhərində bazarda yer üstündə atışma olub.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı tapançadan öz həmyerlisinə atəş açıb.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə şəhərin en böyük bazarlarından olan "Karavan"da baş verib. Hadisədən sonra bazar fəaliyyəti bir müddət dayanıb.



Atəş açan şəxs saxlanılıb.

Milli.Az

