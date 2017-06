Facebook-da faciə kadrları: sevgilisini xilas etməyə çalışdı, alınmadı - VİDEO - FOTO

Avtomobildə olarkən narkotik maddəni çox qəbul edən və "dozanı qaçıran" Den adlı şəxs koma vəziyyətinə düşmüşdü.

Sükan arxasındakı Denin ölümlə üzləşdiyini görən sevgilisi Şeril onu xilas etməyə çalışıb.

Milli.Az Daily Mail-ə istinadən bildirir ki, olay ABŞ-ın Massaçusets ştatındakı Dorçester şəhərində yaşanıb.

Şeril Denin vəziyyətinin çox pisləşdiyini görəndə ona "Narcan" və CPR preparatları vurub. Lakin Den özünə gəlməyib.

Baş verənləri həmin an maşının yanında olan bir şəxs Facebook Live vasitəsilə Facebook-da canlı yayımda nümayiş etdirib.

Şeilin bütün səylərinə rəğmən, koma vəziyyətindəki Den keçinib.

Avtomobilin yanında olan şəxslər 911 xidmətinə zəng vuraraq təcili yardım çağırıblar.

