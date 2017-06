“Artıq bezmişəm, uşaq istəyirəm”.

Bu sözləri türkiyəli məşhur müğənni Serdar Ortaç uşaq istəməsi haqda danışarkən deyib:

“Artıq 46 yaşım var. Bezmişəm, ata olmaq istəyirəm. Amma həyat yoldaşım razı olmur”.

Qeyd edək ki, Serdar Ortaç irlandiya həyat yoldaşı Kloedən 22 yaş böyükdür.

Dilarə Zamanova

