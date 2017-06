Sarkisyan Azərbaycanın aldığı “Tank qatili”ndən qorxduqlarını ETİRAF ETDİ

Ermənistanın müdafiə naziri Viqen Sarkisyan Rusiyadan Azərbaycana gətirilən 42 eşelon silah-sursatla bağlı narahatlığını dilə gətirib.



Publika.az xəbər verir ki, V.Sarkisyan bunu neqativ addım adlandırıb.



“Azərbaycana istənilən ölkədən silah çatdırılmasını neqativ qiymətləndirirəm. Bu, böyük risklər yaradır”,- deyə o qorxduqlarını etiraf edib.



Qeyd edək ki, iyunun 24-də Azərbaycan Rusiyadan 42 eşelon silah-sursat alıb. Silahların böyük qismi “tank qatili” adlandırılan “Xrizantema-S” raket kompleksidir.

Asif

